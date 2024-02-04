Digital Foundry провели технический анализ Suicide Squad: Kill The Justice League на ПК, консолях и Steam Deck

Когда появляется новая игра, особенно от такой крупной студии, как Rocksteady, сравнение ее производительности на консолях — лишь вопрос времени. Digital Foundry протестировали, как Suicide Squad: Kill The Justice League работает на PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

Графические сравнения — хороший способ проверить, насколько разработчики оптимизировали свои игры для конкретных платформ. Специалисты Digital Foundry внимательно рассмотрели новую игру, выпущенную Warner Bros. Справились ли консоли с этой задачей и обеспечили ли ожидаемое качество? На этот вопрос нет однозначного ответа.

Начнем с плюсов. Особое внимание аналитики уделили, например, игре главных героев, их модели и одежда выглядят великолепно. При близком увеличении можно даже рассмотреть детали, например, лоскутки ткани на шарфе Капитана Бумеранга. Кроме того, такие элементы, как анимация персонажей, мимика и движения глаз, также выполнены с большой точностью.

Если говорить о прямом сравнении консолей, то в случае с PlayStation 5 и Xbox Series X ситуация очень похожа. У Series S дела хуже. Вот средние значения разрешения:

Xbox Series X - 1728p

PlayStation 5 - 1440p

Xbox Series S - 900p

На всех консолях игра работает со скоростью 60 кадров в секунду, но наиболее стабильна ситуация на PS5. Вероятно, это связано с тем, что консоль Sony генерирует немного более низкое разрешение, чем XSX. Графические настройки этих двух консолей практически идентичны. Хуже всего ситуация на Xbox Series S. Для отображения 60 кадров в секунду консоль использует очень агрессивное масштабирование, из-за чего изображение искажается, и на самом деле графика выглядит хуже, чем указывает разрешение.

Другая проблема — время кадра, которое не поддерживает постоянное значение, такое случается при перемещении по городу. Это означает, что, несмотря на относительно высокую частоту кадров, изображение не плавное, а также присутствуют микрозаикания, которые могут сбить игроков с ритма.