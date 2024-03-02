Игрокам Suicide Squad: Kill the Justice League придется ждать следующего патча дольше, чем они ожидали

Поклонники и игроки Suicide Squad: Kill the Justice League могут ожидать задержки следующего запланированного обновления игры.
С момента ее запуска в начале февраля 2024 года Suicide Squad столкнулась с некоторыми трудностями. Многочисленные задержки и утечки информации вызвали негативную реакцию на игру задолго до ее релиза. После выпуска увеличение числа живых трансляций также способствовало не очень впечатляющему приему, что привело к заявлению от издателя Warner Bros. о том, что продажи Suicide Squad были ниже ожидаемых .
Однако, несмотря на обещания Rocksteady, новые проблемы и нестабильность в Suicide Squad оказывают влияние на способность игры выпускать обновления в соответствии с графиком. Примечания к патчу, посвященные обновлению Suicide Squad от 1 марта, содержали упоминание о предстоящем патче. Изначально планировалось, что этот патч будет выпущен "на следующей неделе", то есть с 8 марта 2024 года. Однако выпуск патча будет отложен до неопределенного срока. Тестирование новых обновлений необходимо, поскольку второй патч для Suicide Squad ввел новую ошибку, которая блокировала прогресс для некоторых игроков.
Да пофиг уже на это игру, можно сказать игра померла не успев выйти.
Поклонники 🤣🤣🤣 чего пустого онлайна
Ну что вы ЕРУНДУ то пишите!? Только что видел там 5 человек))
Открою вам секрет, только тссс........................................................ игроки не ждут патча, так как никто не играет в это.
Вон играют
конечн ведь из студии уволились все кроме менеджеров