на главную
об игре
Suicide Squad: Kill The Justice League 02.02.2024
Экшен, Адвенчура, Шутер, От третьего лица, Кооператив
4.3 393 оценки

Игрокам Suicide Squad: Kill the Justice League придется ждать следующего патча дольше, чем они ожидали

KAMA33
Новости

Поклонники и игроки Suicide Squad: Kill the Justice League могут ожидать задержки следующего запланированного обновления игры.

С момента ее запуска в начале февраля 2024 года Suicide Squad столкнулась с некоторыми трудностями. Многочисленные задержки и утечки информации вызвали негативную реакцию на игру задолго до ее релиза. После выпуска увеличение числа живых трансляций также способствовало не очень впечатляющему приему, что привело к заявлению от издателя Warner Bros. о том, что продажи Suicide Squad были ниже ожидаемых .

Однако, несмотря на обещания Rocksteady, новые проблемы и нестабильность в Suicide Squad оказывают влияние на способность игры выпускать обновления в соответствии с графиком. Примечания к патчу, посвященные обновлению Suicide Squad от 1 марта, содержали упоминание о предстоящем патче. Изначально планировалось, что этот патч будет выпущен "на следующей неделе", то есть с 8 марта 2024 года. Однако выпуск патча будет отложен до неопределенного срока. Тестирование новых обновлений необходимо, поскольку второй патч для Suicide Squad ввел новую ошибку, которая блокировала прогресс для некоторых игроков.

-14
6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
kotasha

Да пофиг уже на это игру, можно сказать игра померла не успев выйти.

14
Punisher1

Поклонники 🤣🤣🤣 чего пустого онлайна

6
ПетроНепетро

Ну что вы ЕРУНДУ то пишите!? Только что видел там 5 человек))

4
Real Slim Shady

Открою вам секрет, только тссс........................................................ игроки не ждут патча, так как никто не играет в это.

1
SoggyOrrinthal

Вон играют

0
rei_nyasha

конечн ведь из студии уволились все кроме менеджеров

1