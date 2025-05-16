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Suikoden Star Leap 2025 г.
Ролевая, Пошаговая, Условно-бесплатная
3.5 2 оценки

Мобильная Suikoden Star Leap получила сюжетный трейлер

butcher69 butcher69

Konami продолжает развивать культовую серию Suikoden, представив новый сюжетный трейлер Suikoden Star Leap. Ролик был показан во время специальной трансляции, посвящённой серии, и раскрыл подробности о грядущем прологе, который обещает расширить вселенную для старых фанатов и новых игроков.

Suikoden Star Leap — это free-to-play RPG, разрабатываемая студией Mythril для iOS и Android. Несмотря на мобильную платформу, игра позиционируется как полноценный проект с глубоким сюжетом, множеством персонажей и механиками, напоминающими о золотой эпохе серии. В частности, игрокам вновь предстоит собрать 108 героев — как уже знакомых, так и совершенно новых — и отстроить операционную базу, ставшую сердцем сюжета.

Хотя Star Leap выполнена в современном мобильном формате, разработчики подчёркивают, что стремились передать дух классических JRPG: от масштабного повествования до тщательно проработанных персонажей. Проект стал частью стратегического возвращения Konami к своей ролевой франшизе: напомним, недавно вышедший ремастер Suikoden I&II HD показал хорошие продажи и вновь пробудил интерес к серии.

Пока дата релиза Suikoden Star Leap не объявлена, но новая глава уже заявлена как каноническая часть истории и обещает стать значимым дополнением к обширному лору.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
ThinFalco

Это я жду,первый суйкоден не осилил из за случайных боёв через каждые несколько шагов