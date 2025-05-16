Мобильная Suikoden Star Leap получила сюжетный трейлер

Konami продолжает развивать культовую серию Suikoden, представив новый сюжетный трейлер Suikoden Star Leap. Ролик был показан во время специальной трансляции, посвящённой серии, и раскрыл подробности о грядущем прологе, который обещает расширить вселенную для старых фанатов и новых игроков.

Suikoden Star Leap — это free-to-play RPG, разрабатываемая студией Mythril для iOS и Android. Несмотря на мобильную платформу, игра позиционируется как полноценный проект с глубоким сюжетом, множеством персонажей и механиками, напоминающими о золотой эпохе серии. В частности, игрокам вновь предстоит собрать 108 героев — как уже знакомых, так и совершенно новых — и отстроить операционную базу, ставшую сердцем сюжета.

Хотя Star Leap выполнена в современном мобильном формате, разработчики подчёркивают, что стремились передать дух классических JRPG: от масштабного повествования до тщательно проработанных персонажей. Проект стал частью стратегического возвращения Konami к своей ролевой франшизе: напомним, недавно вышедший ремастер Suikoden I&II HD показал хорошие продажи и вновь пробудил интерес к серии.

Пока дата релиза Suikoden Star Leap не объявлена, но новая глава уже заявлена как каноническая часть истории и обещает стать значимым дополнением к обширному лору.