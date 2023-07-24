На ПК стал доступен 16-битный платформер Super Catboy ©

Издатель Assemble Entertainment и разработчик Pixelpogo выпустили свой динамичный приключенческий платформер Super Catboy в Steam и GOG. Присоединяйтесь к главному герою Кэтбою и его подруге Оружейнице, которые сражаются с полчищами врагов в потрясающих 16-битных локациях. Уничтожьте злого доктора Унгефуга и, наконец, вернитесь к кошачьим вещам.

Super Catboy — захватывающий платформер в стиле 90-х, сочетающий в себе элементы игр типа «беги и стреляй» и «избей их всех». В своей миссии по устранению доктора Унгефуга Кэтбой должен бегать, прыгать, мчаться и пробиваться через разнообразные биомы игры, от заснеженных гор до заброшенных фабрик. По пути игроки должны уничтожить бесчисленное количество подлых и презренных собачек, вооруженных мощным оружием. Super Catboy также включает в себя сложные погони на мотоциклах и шахтных тележках, а также боссов, которых нужно победить, раскрывая при этом веселую и захватывающую историю этих очаровательных персонажей.