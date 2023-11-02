Новый трейлер Super Mario Bros. Wonder отмечает хвалебные отзывы от прессы

Как и практически все релизы этого года, игра Super Mario Bros. Wonder от Nintendo получила трейлер с хвалебными отзывами критиков. Платформер вышел 20 октября на Nintendo Switch и уже стал одной из самых рейтинговых игр 2023 года.

Super Mario Bros. Wonder - это большой шаг вперед по сравнению с предыдущими платформерами, такими как New Super Mario Bros. U, по стилю и подаче. В игре появились новые механики, такие как "Чудо-цветы", которые изменяют этапы уникальным образом, новые бонусы, такие как "Слон", "Дрель", "Пузырь" и другие, а также "Значки" для разнообразия игрового процесса.

Кроме того, игроки могут подключаться к Интернету и создавать комнаты для игры с другими игроками, а также размещать на этапах стендистов для их оживления. Помимо признания критиков, игра Super Mario Bros. Wonder стала коммерческим хитом: она стала самой продаваемой игрой про Марио в Европе и продала более 638 000 физических копий в Японии после своего дебюта. О мировых продажах пока ничего не известно, так что следите за новостями в ближайшие недели.