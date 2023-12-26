Полная версия неофициального продолжения Super Mario Sunshine появится в июне 2024 года

Команда моддеров работает над модом-продолжением Super Mario Sunshine, предназначенным исключительно для ПК-геймеров. Он называется Super Mario Eclipse, и его суть заключается в добавлении нового контента в Super Mario Sunshine.
Полная версия Super Mario Eclipse выйдет 30 июня 2024 года. В ней будет масса интересных вещей, таких как новые персонажи, свежее окружение, ловкие движения и колоссальные 240 Шайнспрайтов, которых можно поймать. Команда, стоящая за ним, говорит, что это, по сути, продолжение Super Mario Sunshine 2.
Недавно прошел New super mario bros на эмуле Wii. Не думал, что игра настолько кайфовая)