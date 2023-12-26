Полная версия неофициального продолжения Super Mario Sunshine появится в июне 2024 года

Команда моддеров работает над модом-продолжением Super Mario Sunshine, предназначенным исключительно для ПК-геймеров. Он называется Super Mario Eclipse, и его суть заключается в добавлении нового контента в Super Mario Sunshine.

Полная версия Super Mario Eclipse выйдет 30 июня 2024 года. В ней будет масса интересных вещей, таких как новые персонажи, свежее окружение, ловкие движения и колоссальные 240 Шайнспрайтов, которых можно поймать. Команда, стоящая за ним, говорит, что это, по сути, продолжение Super Mario Sunshine 2.