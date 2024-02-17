Epic Games Store отказался от раздачи трилогии Fallout: на следующей неделе подарят Super Meat Boy Forever

Неожиданным и довольно загадочным шагом Epic Games Store решил изменить раздачу, запланированную на 22 февраля 2024 года, которая уже была анонсирована и представлена на официальном сайте: новым игрой стала Super Meat Boy Forever, заменившее классическую трилогию Fallout.
Как мы сообщали в прошлый четверг, классическая трилогия Fallout появилась на официальной странице Epic Games Store в качестве новой бесплатной игры, которая появится в Epic Games Store на следующей неделе с 22 февраля, но, как ни странно, компания решила изменить предложение за последние несколько часов.
Речь идет о новой главе в серии хардкорных платформеров от Team Meat, ставшей настоящей легендой инди-сцены благодаря возрождению сложных платформенных игр, которая, очевидно, пришлась по душе определенной части публики.
Super Meat Boy Forever, в частности, представляет собой вариацию классической структуры с добавлением динамики в стиле "автобега", когда персонаж движется автоматически, а от игрока требуется прыгать и действовать с идеальным таймингом, чтобы избежать препятствий и явно кровавых смертей.
Кста в Super Meat Boy Forever не советую играть, тупая идея разраба с авто-бегом думаю бесить будет каждого, тем более оригинал получше.
Это уместно в мобильной версии игры, то есть авто бег нельзя отключить?
Игру столько лет делали и обделались, ещё кстати эта игра была экз егс вроде 1 год.