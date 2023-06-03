Super Mega Baseball 4 вышла на ПК, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch ©

Super Mega Baseball 4 уже вышла на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S и Nintendo Switch. Интересно, что Super Mega Baseball 4 — это первый раз, когда EA опубликовала бейсбольную игру на консолях за более чем десятилетие.

Super Mega Baseball 4 предлагает полноценную игру без микротранзакций. Однако в игре есть DLC в виде дополнительных стадионов, которые можно приобрести по мере их выпуска. Стадионы также доступны как часть игры Ballpark Edition.

Впервые во франшизе в Super Mega Baseball 4 также будут представлены настоящие профессиональные бейсболисты. Хотя игроки, присутствующие в игре, не играют в текущем составе Высшей бейсбольной лиги, вместо этого в названии представлены более 200 бывших игроков из разных эпох этого вида спорта

В игре участвуют недавние игроки, такие как Джейсон Джамби и Джонни Деймон, а также легенды бейсбола, такие как Эрни Бэнкс и Бэйб Рут.