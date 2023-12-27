Автор серии Super Smash Bros. продолжит создавать видеоигры

Масахиро Сакураи, создатель и геймдиректор серии Super Smash Bros., заявил, что продолжит создавать видеоигры и в будущем. Однако, не поделившись подробностями о том, над какими проектами он работает или планирует работать в будущем, он подтвердил свою приверженность на своем канале в YouTube.

"Насколько я понимаю, я продолжу создавать игры, но я также делаю этот YouTube-канал", - сказал Сакураи в видеоролике, посвященном тому, как создатели видеоигр со временем могут заниматься совершенно разными видами деятельности и профессиями.

Это, безусловно, очень хорошая новость, учитывая, что ранее Сакураи заявлял о своем намерении уйти на пенсию досрочно или посвятить себя разработке только в качестве консультанта.

В любом случае, маловероятно, что он снова возьмет на себя роль геймдиректора Super Smash Bros. и, более того, в прошлом он уже заявлял, что очень обеспокоен будущим серии, поскольку не может представить себе новую игру без него во главе. При этом он не исключил возможности будущего сотрудничества с Nintendo.

"Вопрос в том, что будет дальше? Я имею в виду, что будет после Smash Bros. Ultimate", - заявил Сакураи в июле. "Одним из вариантов было бы отделение серии от ее создателя. Но сейчас, по крайней мере, я не могу представить себе игру Smash Bros. без меня".

Smash Bros. - это огромная и важная игра для Nintendo, поэтому можно с уверенностью предположить, что в какой-то момент будет выпущена еще одна, но нужно будет поработать, чтобы понять, как именно это сделать. Со своей стороны, я хотел бы продолжать сотрудничать с Nintendo всеми возможными способами.