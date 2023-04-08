Supplice - новый ретро-шутер, созданный моддерами Doom, вышел в раннем доступе Steam ©

Жанр бумер-шутеров сегодня стал немного больше благодаря выходу в раннем доступе Supplice, который начал свою жизнь как мод полной конверсии Doom, а затем превратился в самостоятельный шутер, созданный на движке GZDoom.

Сюжет Supplice очень похож на сюжет Doom: Человечество разрабатывает технологию, которая позволяет ему отправиться к звездам, но, к сожалению, галактика - не слишком гостеприимное место. Экзоколония Мафусаил была захвачена ужасающими инопланетными существами, и вам предстоит либо прогнать их, либо уничтожить.

Первые игры FPS имели простые, но гениальные предпосылки, и команда Supplice идет по этим идеальным стопам. Наш сюжет создает основу для того, чтобы все остальное в этой игре засияло. Отполированная ретро-стилизованная графика, классический дизайн уровней, полный экологического повествования, и отсылки к другим любимым шутерам - вот лишь несколько вещей, которые фанаты шутеров старой школы могут с нетерпением ждать.

Релиз Supplice в раннем доступе включает первый из запланированных шести эпизодов, состоящий из пяти "довольно обширных" карт и боя с боссом в конце. Разработчики считают, что прохождение игры займет от 2,5 до 4,5 часов, "в зависимости от подхода игрока и выбранного уровня сложности", и хотя первый эпизод не включает все запланированные виды оружия и врагов, он поддерживает пользовательский контент, включая некоторые карты, созданные фанатами, которые уже доступны.