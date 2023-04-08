Supplice - новый ретро-шутер, созданный моддерами Doom, вышел в раннем доступе Steam

Жанр бумер-шутеров сегодня стал немного больше благодаря выходу в раннем доступе Supplice, который начал свою жизнь как мод полной конверсии Doom, а затем превратился в самостоятельный шутер, созданный на движке GZDoom.
Сюжет Supplice очень похож на сюжет Doom: Человечество разрабатывает технологию, которая позволяет ему отправиться к звездам, но, к сожалению, галактика - не слишком гостеприимное место. Экзоколония Мафусаил была захвачена ужасающими инопланетными существами, и вам предстоит либо прогнать их, либо уничтожить.
Первые игры FPS имели простые, но гениальные предпосылки, и команда Supplice идет по этим идеальным стопам. Наш сюжет создает основу для того, чтобы все остальное в этой игре засияло. Отполированная ретро-стилизованная графика, классический дизайн уровней, полный экологического повествования, и отсылки к другим любимым шутерам - вот лишь несколько вещей, которые фанаты шутеров старой школы могут с нетерпением ждать.
Релиз Supplice в раннем доступе включает первый из запланированных шести эпизодов, состоящий из пяти "довольно обширных" карт и боя с боссом в конце. Разработчики считают, что прохождение игры займет от 2,5 до 4,5 часов, "в зависимости от подхода игрока и выбранного уровня сложности", и хотя первый эпизод не включает все запланированные виды оружия и врагов, он поддерживает пользовательский контент, включая некоторые карты, созданные фанатами, которые уже доступны.
Чот "ретрошутеры" чуть ли не через день выходят. Скоро пописать выйти нельзя будет чтоб на ретрошутер не попасть. Походу кризис идей у студий.
Хороша мода пошла, продавать моды...
А потом будут выкладывать по одному эпизоду через каждые 2-3 месяца, с их слов. Демка понравилась, но подожду полный релиз и цена может меньше будет. Хотя к этим ранним доступам совсем нет доверия, глядя на другие, которые уже по два года обещают выпустить.