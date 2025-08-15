Разработчики Supraworld поиронизировали над современными игровыми изданиями

Студия Supra Games, известная по серии головоломок Supraland, опубликовала изображение, в котором в сатирической форме представила различные издания своей новой игры Supraworld. Разработчики с юмором обыграли современные маркетинговые тенденции в игровой индустрии.

На изображении показаны три версии игры: Standard Edition, Gold-Ultimate-Edition и AAAA-GOTY-Edition. Все они, с учетом шуточных скидок, предлагаются по одинаковой цене. Стандартное издание включает только базовую игру. В свою очередь, более дорогие версии предлагают такие преимущества, как блестящая рамка вокруг изображения, больше галочек в списке особенностей, чтобы стандартная версия выглядела хуже, и чувство собственной важности за счет взгляда свысока на обладателей более дешевых изданий.

Максимальное издание AAAA-GOTY-Edition дополнительно включает такие уникальные опции, как код, скомпилированный вручную Дэвидом с большей любовью, возможность играть на 0 дней раньше и золотую галочку, якобы повышающую стоимость при перепродаже. Сама игра Supraworld вышла в раннем доступе.