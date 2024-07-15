Релиз Supraworld в раннем доступе запланирован на этот год

Компания Supra Games сообщила, что релиз Supraworld в раннем доступе запланирован на осень этого года, хотя разработчик не решается назвать конкретную дату или даже конкретное окно.

В сообщении на странице игры в Steam авторы заявили, что текущая цель Supraworld, которая является продолжением 3D-метроидвании Supraland 2019 года, - закончить первый из четырех актов "к концу августа".

Если работа будет завершена, и когда разработчики решат, что "первый акт готов", он будет выпущен в раннем доступе, что, по словам Supra Games, "может произойти в октябре". Однако после этого заявления разработчики говорят "посмотрим", так что все еще далеко не решено.

Затем Supra Games обосновывает свое решение запустить Supraworld в раннем доступе. Разработчик говорит, что решение было принято "по причинам обратной связи и мотивации". Если игроки смогут оставлять отзывы во время Early Access, это напомнит разработчикам, "зачем они вообще это делают", а также даст людям "лучшее время вместо того, чтобы вечно работать над чем-то в изоляции".

Кроме того, есть и более меркантильная и практичная причина для запуска в раннем доступе: Supra Games говорит, что работает над Supraworld уже три года (предположительно с момента выхода отдельного расширения Supraland Six Inches Under), а "производство стоит дорого".

Разработчики также пытаются успокоить тех, кто считает, что первый акт Supraworld занял три года, а остальные - еще больше.

По словам Supra Games, со второго по четвертый акты было проделано много работы, но "это просто множество свободных кусочков", которые еще не были должным образом соединены. Остается надеяться, что полноценный релиз Supraworld состоится вскоре после запуска раннего доступа.