Сёрферы и монстры: Surfpunk приглашает в демоверсию кооперативного приключения

Студия Double Stallion выпустила трейлер кооперативного слэшера Surfpunk, приуроченный к выходу демоверсии, которая станет доступна на PC в Steam уже 16 декабря. Ролик демонстрирует яркую графику и динамичный геймплей, где команда из 1–4 пиратов-сёрфингистов исследует волны, перепрыгивая от плавучей базы к тропическим островам и обратно.

На суше игроков ждут сражения с монстрами за ценный лут и сокровища. Выбор оружия определяет класс героя и его уникальные способности: Меч наносит быстрые и мощные удары, прорубая путь сквозь врагов; Пистолеты обеспечивают дистанционные атаки и позволяют запрыгивать на скалы; Якорь — тяжёлое оружие для разных стойкок и поддержки союзников; Гитара ускоряет отряд, нанося урон по области и усиливая команду.

Разработчики делают особый акцент на кооперации: только слаженная работа и взаимопомощь позволят одолеть противников и собрать богатую добычу. Но собрать лут — лишь половина успеха: команде нужно успеть вернуться на безопасную базу, прежде чем гигантское цунами смоет всё на пути. На базе игроки смогут разделить трофеи, отдохнуть и заняться крафтом, создавая лестницы, взрывчатку или доски для сёрфинга прямо в рейде.

Полный релиз Surfpunk пока не объявлен, но демоверсия обещает стать отличной возможностью познакомиться с увлекательным сочетанием слэшера, кооператива и акробатики на волнах.