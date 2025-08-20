Surviving Mars: Relaunched - новый взгляд на колонизацию Красной планеты

Издатель Paradox Interactive и студия Haemimont Games анонсировали Surviving Mars: Relaunched — переиздание и расширение знаменитого симулятора строительства колонии для PlayStation 5, Xbox Series и ПК (Steam, Epic Games Store, Microsoft Store). Дата выхода пока не объявлена.

Игра предлагает испытать Марс как никогда прежде: приземлиться на его поверхность, исследовать новые тайны и построить процветающую колонию. Ваши задачи остаются привычными: создавать инфраструктуру, поддерживать системы жизнеобеспечения, принимать колонистов и обеспечивать долгосрочную стабильность. Но теперь всё это с обновлённой графикой, переработанным интерфейсом и расширенным контентом, включая все прошлые дополнения и новое обновление Martian Assembly.

Ключевой новинкой стала Марсианская Ассамблея — система управления законами, которая позволяет формировать общество, балансировать потребности колонистов и стремиться к независимости от Земли. Игроки столкнутся с новыми вызовами: соперничающие колонии, критически важные ресурсы, песчаные бури и таинственные черные кубы, появляющиеся на поверхности.

Вы сможете развивать колонию через исследование технологий, строить купола, энергосети и транспортные линии, управлять дронами и «Марсианским экспрессом». А с расширением Green Planet предстоит заняться терраформингом, создавать пригодную для жизни среду и даже ввести животных с Project Laika.

Каждый проход уникален: случайные карты, разные спонсоры и неожиданные события формируют историю вашего выживания. Surviving Mars: Relaunched обещает не просто симулятор — это шанс построить самодостаточный, живой Марс будущего.