В Epic Games Store можно бесплатно забрать Surviving the Aftermath

Снова четверг, и снова в Epic Games Store начинается очередная бесплатная раздача. В этот раз до 23 ноября бесплатно отдают стратегию Surviving the Aftermath и Earthlock, которая не будет доступна для пользователей с российским аккаунтом.

Скачать их очень просто: достаточно зайти на страницы игр в Epic Games Store, войти в систему под своими учетными данными и нажать кнопку "Получить". Приобретенные игры навсегда станут частью вашей личной библиотеки, и вы сможете скачивать и устанавливать их в любое время.

В мире, разрушенном катастрофой, игра Surviving the Aftermath ставит нас перед необходимостью жить в условиях дефицита ресурсов, искать их и использовать наилучшим образом, защищая свое население и строя убежища.

В игре нам предстоит основать колонию и управлять ею, стараясь добиться ее процветания, возводить различные сооружения, противостоять опасностям стихийных бедствий, угрожающих нашему выживанию, и нанимать специалистов, способных помочь нам в этой миссии.

В ролевой игре Earthlock, созданной группой норвежских разработчиков в японском стиле, нам предстоит исследовать прекрасный мир Umbra, которому угрожает темная сила, желающая его уничтожить. Чтобы спасти королевство, мы сможем опереться на фантастическую группу героев, каждый из которых обладает собственными способностями и может бросить вызов каждому врагу с помощью эффектных приемов.