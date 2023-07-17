Microids анонсировала Survivor: Castaway Island по мотивам популярного телешоу ©

Компания Microids совместно с Banijay Brands анонсировала видеоигру Survivor: Castaway Island, созданную по мотивам популярного телешоу Survivor (Последний герой). Игра, разработанная компанией Magic Pockets, будет доступна с 3 октября 2023 г. на Nintendo Switch, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One и PC через Steam.

Последний герой - одно из самых популярных реалити-шоу, участники которого должны выжить на необитаемом острове или вообще во враждебной местности. Впервые оно вышло в эфир в 1997 году в Швеции и с тех пор было возрождено в 50 версиях в разных странах мира.

В Survivor: Castaway Island мы играем одного из 12 бесстрашных искателей приключений, которые должны выжить в дикой природе и проверить свои навыки в серии испытаний, при этом они могут создавать союзы и соперничать с другими участниками.

Также необходимо будет тщательно продумать свою стратегию победы в шоу, выбрать людей, которым можно доверять, смириться с возможным предательством и сделать все возможное для преодоления индивидуальных и групповых испытаний, чтобы не быть уничтоженным раньше времени.