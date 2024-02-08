Авторы Atom RPG анонсировали свой новый проект - Swordhaven: Iron Conspiracy

Разработчики из студии AtomTeam, создавшей Atom RPG и крупное дополнение «Трудоград», официально представили свою следующую ролевую игру — Swordhaven: Iron Conspiracy.

По словам девелоперов, это RPG в сеттинге «приземлённого» фэнтези, вдохновлённая первой Baldur’s Gate и Icewind Dale, в которой игроку предстоит исследовать малоизученый край под названием Нова Дракония.

Авторы выделяют следующие ключевые особенности:

Гибкая пошаговая боевая система с возможностью включить режим реального времени с активной паузой;

Бесклассовая ролевая система: каждая комбинация навыков даёт уникальный игровой опыт, различные диалоговые опции и пути выполнения квестов;

Вдохновлённый классикой, но модернизированный интерфейс с большим количеством возможностей по кастомизации;

Большой и нелинейный игровой мир, населённый уникальными NPC и квестами с массой вариантов их выполнения. Задания поощряют изучение окружающей среды и предлагают альтернативные варианты решения задач для каждого «билда» персонажа;

Десятки часов исследования игрового мира, локации которого варьируются от тихих деревень до таинственных древних храмов, ужасающих крипт и необычных подземелий.

У Swordhaven: Iron Conspiracy нет ни примерной даты релиза, ни даже трейлера, однако имеется девять скриншотов и страничка в Steam.