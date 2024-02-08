Авторы Atom RPG анонсировали свой новый проект - Swordhaven: Iron Conspiracy

Разработчики из студии AtomTeam, создавшей Atom RPG и крупное дополнение «Трудоград», официально представили свою следующую ролевую игру — Swordhaven: Iron Conspiracy.
По словам девелоперов, это RPG в сеттинге «приземлённого» фэнтези, вдохновлённая первой Baldur’s Gate и Icewind Dale, в которой игроку предстоит исследовать малоизученый край под названием Нова Дракония.
Авторы выделяют следующие ключевые особенности:
- Гибкая пошаговая боевая система с возможностью включить режим реального времени с активной паузой;
- Бесклассовая ролевая система: каждая комбинация навыков даёт уникальный игровой опыт, различные диалоговые опции и пути выполнения квестов;
- Вдохновлённый классикой, но модернизированный интерфейс с большим количеством возможностей по кастомизации;
- Большой и нелинейный игровой мир, населённый уникальными NPC и квестами с массой вариантов их выполнения. Задания поощряют изучение окружающей среды и предлагают альтернативные варианты решения задач для каждого «билда» персонажа;
- Десятки часов исследования игрового мира, локации которого варьируются от тихих деревень до таинственных древних храмов, ужасающих крипт и необычных подземелий.
У Swordhaven: Iron Conspiracy нет ни примерной даты релиза, ни даже трейлера, однако имеется девять скриншотов и страничка в Steam.
Выглядит конечно как полный трындец. Могли бы чуток бабла на специалистов потратить.
Что, графодрoчер, поплакался? В старфилде графон получше, беги туда.
А взрослые дяди предпочитают оценивать геймплей и сюжет.
АТОМ классная игруха!:)Залипал в нее долго...Надеюсь и эту сделают хорошо,можно даже и лучше;))
Эм... А почему оно выглядит даже хуже первого АТОМа? Учитывая, что он был древним, а уже Трудоград выглядел отлично? Опять же, очередная фэнтезятина.
Короче, они идут в дупу. Эта компания мертва.
серьезно? Они русский убрали?) Пхах, сразу лесом, упырье.
Я так понимаю разнообразия в локациях можно будет не ждать?
я такой : че "небесный меч : железная конспирация" это про че про утилизаторов игра?
Ну вот делали же постапок и хорошо получалось. Зачем опять в это избитое фентези шментези лезть, коего и так навалом?! Ну!
Ну постапокалипсис- тоже тема избитая. Гораздо важнее качество реализации.
Да и балду 3 в сеттинге фентези делали...
Да ну? Апок CRPG - напомни ка что там есть более ни менее свеженького? Может пропустил чего.
Fallout 3, Fallout New Vegas, "Fallout"4, Wasteland 2-3, Санитары Подземелий 1-2,
Insomnia the Ark, Encased, The Technomancer,
Age of Decadence, Colony Ship
И это далеко не полный список, что сходу вспомнил и во что играл.
Broken Roads еще в этом году ожидается,
+ есть фанатская переделка Fallout New California, и еще пара-тройка на Fallout 2.
Новые фоллычи(3-4) не CRPG, это даже RPG сложно назвать. Санитары старьё и успешными их не назовёшь даже с натяжкой. Insomnia шлак не доделанный. Encased совсем уж инди. Technomancer не щупал не скажу. Colony пробовал early access, по мне треш. А вот WasteLand 2-3 это икона. И всё. А если начать перечислять фентези CRPG последних 10 лет, то список будет тайтлов на 20-30. Что собственно и требовалось доказать.
Что ты доказал? Тезис моих слов был во второй фразе: "Гораздо важнее качество реализации".
Ждемс