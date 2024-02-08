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Swordhaven: Iron Conspiracy TBA
Адвенчура, Ролевая, Вид сверху, Фэнтези, Средневековье
4 3 оценки

Авторы Atom RPG анонсировали свой новый проект - Swordhaven: Iron Conspiracy

Gort 66
Новости

Разработчики из студии AtomTeam, создавшей Atom RPG и крупное дополнение «Трудоград», официально представили свою следующую ролевую игру — Swordhaven: Iron Conspiracy.

По словам девелоперов, это RPG в сеттинге «приземлённого» фэнтези, вдохновлённая первой Baldur’s Gate и Icewind Dale, в которой игроку предстоит исследовать малоизученый край под названием Нова Дракония.

Авторы выделяют следующие ключевые особенности:

  • Гибкая пошаговая боевая система с возможностью включить режим реального времени с активной паузой;
  • Бесклассовая ролевая система: каждая комбинация навыков даёт уникальный игровой опыт, различные диалоговые опции и пути выполнения квестов;
  • Вдохновлённый классикой, но модернизированный интерфейс с большим количеством возможностей по кастомизации;
  • Большой и нелинейный игровой мир, населённый уникальными NPC и квестами с массой вариантов их выполнения. Задания поощряют изучение окружающей среды и предлагают альтернативные варианты решения задач для каждого «билда» персонажа;
  • Десятки часов исследования игрового мира, локации которого варьируются от тихих деревень до таинственных древних храмов, ужасающих крипт и необычных подземелий.

У Swordhaven: Iron Conspiracy нет ни примерной даты релиза, ни даже трейлера, однако имеется девять скриншотов и страничка в Steam.

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1
15
Комментарии: 15
Ваш комментарий
digitalkid

Выглядит конечно как полный трындец. Могли бы чуток бабла на специалистов потратить.

6
rewgerg43252

Что, графодрoчер, поплакался? В старфилде графон получше, беги туда.
А взрослые дяди предпочитают оценивать геймплей и сюжет.

-1
Тим Галкин

АТОМ классная игруха!:)Залипал в нее долго...Надеюсь и эту сделают хорошо,можно даже и лучше;))

5
Кей Овальд

Эм... А почему оно выглядит даже хуже первого АТОМа? Учитывая, что он был древним, а уже Трудоград выглядел отлично? Опять же, очередная фэнтезятина.

Короче, они идут в дупу. Эта компания мертва.

4
GPoul

серьезно? Они русский убрали?) Пхах, сразу лесом, упырье.

2
darkMarshall

Я так понимаю разнообразия в локациях можно будет не ждать?

1
Alex40001

я такой : че "небесный меч : железная конспирация" это про че про утилизаторов игра?

0
Despot_Aspid

Ну вот делали же постапок и хорошо получалось. Зачем опять в это избитое фентези шментези лезть, коего и так навалом?! Ну!

0
rewgerg43252

Ну постапокалипсис- тоже тема избитая. Гораздо важнее качество реализации.
Да и балду 3 в сеттинге фентези делали...

1
Despot_Aspid rewgerg43252

Да ну? Апок CRPG - напомни ка что там есть более ни менее свеженького? Может пропустил чего.

-1
Gort 66 Despot_Aspid

Fallout 3, Fallout New Vegas, "Fallout"4, Wasteland 2-3, Санитары Подземелий 1-2,
Insomnia the Ark, Encased, The Technomancer,
Age of Decadence, Colony Ship
И это далеко не полный список, что сходу вспомнил и во что играл.

Broken Roads еще в этом году ожидается,
+ есть фанатская переделка Fallout New California, и еще пара-тройка на Fallout 2.

0
Despot_Aspid Gort 66

Новые фоллычи(3-4) не CRPG, это даже RPG сложно назвать. Санитары старьё и успешными их не назовёшь даже с натяжкой. Insomnia шлак не доделанный. Encased совсем уж инди. Technomancer не щупал не скажу. Colony пробовал early access, по мне треш. А вот WasteLand 2-3 это икона. И всё. А если начать перечислять фентези CRPG последних 10 лет, то список будет тайтлов на 20-30. Что собственно и требовалось доказать.

0
rewgerg43252 Despot_Aspid

Что ты доказал? Тезис моих слов был во второй фразе: "Гораздо важнее качество реализации".

0
Mad_cloud

Ждемс

-1