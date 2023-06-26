Ретро-платформер Swords & Bones 2 выйдет на Nintendo Switch 7 июля ©

RedDeer.Games, разработчик и издатель, специализирующийся на играх для Nintendo Switch, объявил о выпуске Swords & Bones 2 — продолжения ретро-платформера, действие которого происходит в фэнтезийном мире. Первая часть игры уже доступна по всему миру на Nintendo Switch, Swords & Bones 2 при запуске будет продаваться по специальной цене для всех владельцев первой игры.

Снова сразитесь с тьмой и верните свет в королевство Гаудия. Swords & Bones 2 — продолжение приключенческой ролевой игры в духе потрясающей 16-битной классики 80-х и 90-х годов.

Окунитесь в историю вместе с Беатрис, наполненную ловушками, магией и смертоносными монстрами. Попробуйте новую механику парирования, используя щиты, и бросьте себе вызов на 50 насыщенных событиями уровнях, полных приключений.

Прохождение всех уровней будет довольно сложной задачей, поэтому максимально используйте оружие и улучшения, доступные в магазине.

Более того, перед каждым уровнем вы сможете выбрать наиболее подходящее заклинание из широкого спектра возможностей. Каждый из них работает по-своему, но для каждого уровня вы можете выбрать только один, так что хорошенько подумайте над своим выбором, и выберите лучший из них.