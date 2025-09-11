"Сирия: Русская Буря" получит коллекционное физическое издание

Российская стратегия в реальном времени «Сирия: Русская Буря» от студии Играющие Кошки получит коллекционное физическое издание.
Проект, вышедший в Steam в 2017 году и получивший признание поклонников жанра за реалистичный подход и глубокую механику, теперь появится и в формате для коллекционеров.
Распространением займётся компания VG Limited, а детали комплектации и точная дата релиза будут раскрыты в ближайшее время.
