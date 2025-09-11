ЧАТ ИГРЫ
Syrian Warfare 21.02.2017
Стратегия, RTS
7.7 277 оценок

"Сирия: Русская Буря" получит коллекционное физическое издание

IKarasik IKarasik

Российская стратегия в реальном времени «Сирия: Русская Буря» от студии Играющие Кошки получит коллекционное физическое издание.

Проект, вышедший в Steam в 2017 году и получивший признание поклонников жанра за реалистичный подход и глубокую механику, теперь появится и в формате для коллекционеров.

Распространением займётся компания VG Limited, а детали комплектации и точная дата релиза будут раскрыты в ближайшее время.

Комментарии:  5
Рикочико

Буря в стакане.

2
GleamingUngus

О май Гад.
Это же рай для коллекционера

2
PolGhost

Это рай для гриндящих здесь бонусы. Это же сколько постов можно выложить на пустом месте

1
Eldarino

Надеюсь физическая коллекционная копия Храма Зеленой Луны тоже будет, очень ждем всем

2
PolGhost

... селом. НО интересно, это коллекционное издание будет включать