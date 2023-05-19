System Shock 25.03.1994
8.3 314 оценок

Атмосферный трейлер ремейка System Shock

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butcher69
Новости

Полноценный ремейк System Shock 1994 года уже почти готов, так что если вы пропустили оригинальную игру, когда она только вышла, или если вам не терпится пережить заново те впечатления, то, возможно, вы с нетерпением ждете выхода этой игры. Подогреть ваш интерес поможет новый атмосферный трейлер выпущенный сегодня.

Действие этой игры от первого лица происходит в 2072 году, и вы оказываетесь на месте хакера, который соглашается взломать SHODAN, искусственный интеллект станции Цитадель. Впав в кому, вы пробуждаетесь и обнаруживаете, что ИИ вышел из строя, а команда мертва, мутировала или превратилась в киборгов. Станция превратилась в поле боя, и вы должны остановить SHODAN и преодолеть различные препятствия, которые он ставит на вашем пути.

Ремейк System Shock, разработанный Nightdive Studios и изданный Prime Matter, выйдет на ПК 30 мая 2023 года.

Игра также станет доступна на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Linux и Mac OS, но об официальной дате выхода на данный момент ничего не сообщается.

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Комментарии: 5
Ваш комментарий
bysaturn

Не знаю почему, но цветовая палитра мне совсем не нравится. Какая-то каша из цвета.

0
Нейтан Дрейк

Игра ещё не вышла, а ей уже нужен ремейк.

-2
ugf16349

Тебе нужны новые мозги, а не ремейк.

6
IY1982

что-то тут больше ремастер, а не ремейк

-3
ugf16349

Какой нафиг ремастер? Это ремейк с нуля переделали. А ремастер всего лишь добавляет новые разрешение монитора, подтянули текстуры, system shock 2 enhanced edition вот ремастер.

5