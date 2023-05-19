Атмосферный трейлер ремейка System Shock ©

Полноценный ремейк System Shock 1994 года уже почти готов, так что если вы пропустили оригинальную игру, когда она только вышла, или если вам не терпится пережить заново те впечатления, то, возможно, вы с нетерпением ждете выхода этой игры. Подогреть ваш интерес поможет новый атмосферный трейлер выпущенный сегодня.

Действие этой игры от первого лица происходит в 2072 году, и вы оказываетесь на месте хакера, который соглашается взломать SHODAN, искусственный интеллект станции Цитадель. Впав в кому, вы пробуждаетесь и обнаруживаете, что ИИ вышел из строя, а команда мертва, мутировала или превратилась в киборгов. Станция превратилась в поле боя, и вы должны остановить SHODAN и преодолеть различные препятствия, которые он ставит на вашем пути.

Ремейк System Shock, разработанный Nightdive Studios и изданный Prime Matter, выйдет на ПК 30 мая 2023 года.

Игра также станет доступна на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Linux и Mac OS, но об официальной дате выхода на данный момент ничего не сообщается.