Digital Foundry протестировали консольные версии System Shock Remake

Digital Foundry провел технический анализ ремейка System Shock для консолей. Разработку провела Nightdive Studios, игра показала отличные результаты как на текущем, так и на прошлом поколении консолей.
Специалисты отметили улучшенную работу контроллера и поддержку клавиатуры и мыши на консолях. Есть настройки размытия в движении, FOV и другие параметры.
- В 4K с активным динамическим разрешением PS5 и Xbox Series X работают обеспечивая стабильные 60 FPS с редкими зависаниями.
- Xbox SeriesS поддерживает динамическое разрешение 1080p.
- PS4 и PS4 Pro работают в разрешении 1080p.
- Xbox One имеет разрешения 966p, One S - 1080p, One X - 2160p.
- Консоли предыдущего поколения поддерживают только при 30 FPS.
- Время загрузки на прошлом поколении составляет 48 секунд, а на новом 7 секунд.
Недавно для System Shock Remake был выпущен патч с новым финальным босом и возможностью играть за персонажа женщину.