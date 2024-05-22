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System Shock 25.03.1994
Экшен, Ролевая, Шутер, Ужасы, От первого лица, Научная фантастика , Киберпанк
8.3 628 оценок

Digital Foundry протестировали консольные версии System Shock Remake

KoRnEr
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Digital Foundry провел технический анализ ремейка System Shock для консолей. Разработку провела Nightdive Studios, игра показала отличные результаты как на текущем, так и на прошлом поколении консолей.

Специалисты отметили улучшенную работу контроллера и поддержку клавиатуры и мыши на консолях. Есть настройки размытия в движении, FOV и другие параметры.

  • В 4K с активным динамическим разрешением PS5 и Xbox Series X работают обеспечивая стабильные 60 FPS с редкими зависаниями.
  • Xbox SeriesS поддерживает динамическое разрешение 1080p.
  • PS4 и PS4 Pro работают в разрешении 1080p.
  • Xbox One имеет разрешения 966p, One S - 1080p, One X - 2160p.
  • Консоли предыдущего поколения поддерживают только при 30 FPS.
  • Время загрузки на прошлом поколении составляет 48 секунд, а на новом 7 секунд.

Недавно для System Shock Remake был выпущен патч с новым финальным босом и возможностью играть за персонажа женщину.

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