Digital Foundry протестировали консольные версии System Shock Remake

Вы очнулись после шестимесячной комы на борту Цитадели — главного научного центра корпорации ТриОптимум. Мутанты-каннибалы охотятся на ваших бывших соратников, ужасные кибернетические монстры скрываются во мраке коридоров, а искусственный разум станции ШОДАН направляет лазер Цитадели… на Землю.

Ваш нейроинтерфейс военного класса — единственное, что может спасти человечество от кремниевого божества, жаждущего переписать Землю по своему плану.