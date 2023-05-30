Первые час прохождения ремейка System Shock и сравнение с оригинальной игрой 1994 года ©

Позже этим вечером состоится долгожданный релиз обновленного издания легендарной System Shock. Ремейк знаменитого киберпанк-шутера находился в разработке с 2015 года и прошел нелегкий путь производства студии Nightdive. После восьми лет ожиданий геймеры наконец смогут окунуться в ожесточенное противостояние с безумным ИИ. Прямо перед выходом игры у нас есть возможность оценить первый час прохождения ремейка System Shock и его финальное сравнение с оригинальной игрой.

Энтузиаст под ником Nick930 опубликовал покадровое сравнение обновленной версии System Shock и оригинальное издание игры 1994 года. Как отмечает автор ролика использовал кадры ремейка, который были взяты из финальной сборки игры, предоставленной журналистам и блогерам. Его сравнение позволяет оценить итоговое качество улучшений графики, моделей, управлений и многие другие изменения в игре.

Также в сеть было опубликовано больше 45 минут беспрерывного прохождения ремейка System Shock. Игра была запущена в разрешении 4К на мощной видеокарте RTX 4090, что позволяет увидеть самые высокие настройки графики в игре.

Обновленная версия System Shock выйдет на ПК через Steam уже сегодня. Игра для macOS, Linux, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S станет доступна позже.