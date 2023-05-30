Состоялся релиз ремейка System Shock

Состоялся релиз ремейка культовой игры 1994 года System Shock, которая объединила жанры RPG и FPS и стала одним из родоначальников жанра иммерсивных симуляторов. Ее можно приобрести в Steam, GOG и Epic Games Store. Также запланированы релизы для консолей Xbox One, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S и PlayStation 5, но они будут выпущены позднее.
В сети появилось довольно много отзывов, и большинство из них положительные. В целом, из отзывов складывается картина бескомпромиссного ремейка, главным приоритетом которого является точное воссоздание оригинала. Это приводит к очень высокому уровню сложности и отсутствию удобств, характерных для современных игр. Различия в оценках в основном связаны с тем, нравится ли соответствующему критику такой подход или он надеялся на большие изменения.
Характерных для современного высера "игроиндустрии", инвалиды-дененераты сми-обзорщики не могут играть в сложную игру, какая трагедия. Это только подтверждает то, что игра получилась как минимум нормальная.
То для них механики устарели, то ещё что-то
С читами норм
Оно вышло
Наконец то!
Очень ждал с момента анонса, уже качаю)
Ремейк вышел именно таким каким его и ждали фанаты, разрабы большие молодцы. Ну а критикам хочется посоветовать пойти навернуть гоvнеца и не осквернять классику своим убогим казуальным мнением.
не состоялся - в 11ч EST ~ 19 МСК
Уже взломанный от RUNE (Steam-версия) есть, так что состоялся.
Где?Еще нет на трекерах!А рус язык там будет?
ну и жди дальше а мы уже играем
на каких трекерах нет? ты на каких то вирусных левых сидишь что ли?)
Уже на "серпе с молотом", русский текст есть, там лицуха и портабл в релизах!)