Состоялся релиз ремейка System Shock ©

Состоялся релиз ремейка культовой игры 1994 года System Shock, которая объединила жанры RPG и FPS и стала одним из родоначальников жанра иммерсивных симуляторов. Ее можно приобрести в Steam, GOG и Epic Games Store. Также запланированы релизы для консолей Xbox One, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S и PlayStation 5, но они будут выпущены позднее.

В сети появилось довольно много отзывов, и большинство из них положительные. В целом, из отзывов складывается картина бескомпромиссного ремейка, главным приоритетом которого является точное воссоздание оригинала. Это приводит к очень высокому уровню сложности и отсутствию удобств, характерных для современных игр. Различия в оценках в основном связаны с тем, нравится ли соответствующему критику такой подход или он надеялся на большие изменения.