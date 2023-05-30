System Shock 25.03.1994
8.4 324 оценки

Состоялся релиз ремейка System Shock

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Procy_on
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Состоялся релиз ремейка культовой игры 1994 года System Shock, которая объединила жанры RPG и FPS и стала одним из родоначальников жанра иммерсивных симуляторов. Ее можно приобрести в Steam, GOG и Epic Games Store. Также запланированы релизы для консолей Xbox One, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S и PlayStation 5, но они будут выпущены позднее.

В сети появилось довольно много отзывов, и большинство из них положительные. В целом, из отзывов складывается картина бескомпромиссного ремейка, главным приоритетом которого является точное воссоздание оригинала. Это приводит к очень высокому уровню сложности и отсутствию удобств, характерных для современных игр. Различия в оценках в основном связаны с тем, нравится ли соответствующему критику такой подход или он надеялся на большие изменения.

Релизы
36
12
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Комментарии: 12
Ваш комментарий
Shadoweaver
приоритетом которого является точное воссоздание оригинала. Это приводит к очень высокому уровню сложности и отсутствию удобств, характерных для современных игр.

Характерных для современного высера "игроиндустрии", инвалиды-дененераты сми-обзорщики не могут играть в сложную игру, какая трагедия. Это только подтверждает то, что игра получилась как минимум нормальная.

11
Ethan Hunt

То для них механики устарели, то ещё что-то

5
Sneaky Pete

С читами норм

0
Punisher1

Оно вышло

5
HVTE

Наконец то!
Очень ждал с момента анонса, уже качаю)

0
Daringer

Ремейк вышел именно таким каким его и ждали фанаты, разрабы большие молодцы. Ну а критикам хочется посоветовать пойти навернуть гоvнеца и не осквернять классику своим убогим казуальным мнением.

0
DooMenAtoR

не состоялся - в 11ч EST ~ 19 МСК

-2
StarfieJId

Уже взломанный от RUNE (Steam-версия) есть, так что состоялся.

-1
Дроникс StarfieJId

Где?Еще нет на трекерах!А рус язык там будет?

-1
ValSpain

ну и жди дальше а мы уже играем

0
ValSpain Дроникс

на каких трекерах нет? ты на каких то вирусных левых сидишь что ли?)

0
Foster03 Дроникс

Уже на "серпе с молотом", русский текст есть, там лицуха и портабл в релизах!)

1