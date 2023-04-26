Разработчики Tainted Grail: The Fall of Avalon поделились подробностями первого крупного патча для ролевой игры ©

Студия Awaken Realms Digital опубликовала информацию о том, чего ожидать в обозримом будущем для ролевой игры в раннем доступе Tainted Grail: The Fall of Avalon.

Сперва студия поблагодарила за участие в раннем доступе и отзывы, которые они все прочитали, и внесут соответствующие коррективы в планы на будущее.

Далее разработчики поделились информацией о первом крупном патче, который должен выйти в течение следующих 3-4 месяцев и удалит ваши сохранения. Этот патч будет направлен на обновление и улучшение игрового процесса.

Основными областями, на которых авторы сосредоточятся, являются:

Технические вопросы:

Дальнейшая работа над производительностью игры

Исправление всех (или, по крайней мере, 95%) ошибок и нерешенных проблем (таких как неработающие квесты и т.д.)

Геймплей:

Улучшение ИИ/поведения врагов.

Улучшение общего боя (больше вражеского поведения в противовес поведению игрока)

Значительная балансировка и изменения в различных числах, навыках и экономике игры

Больше возможных игровых стилей (персонажи с плащом и кинжалом и т.д.)

Новые возможности:

Враги, патрулирующие открытый мир

Воровство

Система репутации фракций (квесты, чтобы вы не были перегружены доступными квестами в таких местах, как Рога).

Качество жизни:

Многочисленные новые маркеры карты и состояния этих маркеров

Улучшенная индикация активных статусов (и того, что они делают)

Общая полировка:

Больше специальных анимаций и VFX

Больше музыки и улучшенное качество звука

Улучшения, связанные с искусством и геймплеем

Дополнения, связанные с сюжетом:

Работа и завершение квеста в Озере Крови

Улучшение концовки первой главы (возможность поговорить с одним из наиболее важных NPC и другие исправления, где это необходимо :)

Возможные дополнения (если все пойдет хорошо):

Верховая езда

Посадка сельскохозяйственных культур и рыбалка

Жилье для игроков

Создатели также рассказали о том, что обновляют старые базовые модели, например таких, как общих врагов нежити. А также изменят модели для Утопленников (и добавят для них новые модели поведения, о чем расскажут позже), и они получат соответствующее оружие.

Напоследок разработчики сообщили, что будут продолжать работать над завершением всего сюжета, но точное количество побочного контента, зон карты и побочных заданий все еще находится в процессе разработки.

Мы не хотим ничего обещать - пока мы не уверены, что движемся в правильном направлении, - но у нас есть несколько захватывающих планов на будущее, и нам не терпится поделиться ими с вами. Однако мы просим вас проявить терпение, поскольку мы еще не уверены, КОГДА и КАК мы будем делиться с вами новым контентом/зонами. В одном вы можете быть уверены на 100% - при вашей поддержке (СПАСИБО ВАМ!), Tainted Grail: The Fall of Avalon происходит с размахом. Мы приложим тонны дополнительной работы во время Раннего доступа и создадим игру, о которой мы всегда мечтали.

В конце создатели намекнули, "относительно без спойлеров", которые должны быть понятны фанатам настольной игры. Мол вы сможете встретить "пару знакомых персонажей, которые должны быть хорошо знакомы по Куанахту... И еще в ходе наших приключений должна появиться возможность поближе познакомиться с Форлорнскими Мечами!"