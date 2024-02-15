Tales of Arise появится в Game Pass 20 февраля

На планете Дана всегда почитали Рену — небесный спутник, который рассматривали как место божественного обитания и верховенства справедливости. Истории, передаваемые из поколения в поколение, стали правдой и замаскированной реальностью для людей Даны. В течение 300 лет Рена управляла Даной, грабя ресурсы планеты и отбирая у народа их достоинство и свободу.

Наша история рассказывает о двух людях, родившихся в разных мирах, каждый из которых стремится изменить свою судьбу и создать новое будущее. Погрузитесь в Tales of Arise — новую главу знаменитой серии Tales of, включающую в себя новых персонажей, обновлённую боевую систему и классический геймплей серии.