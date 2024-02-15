Tales of Arise появится в Game Pass 20 февраля

По словам японских Twitter-аккаунтов Xbox Japan и Bandai Namco, посвященных игре Tales of, последняя игра из серии, Tales of Arise, появится в Xbox Game Pass 20 февраля на следующей неделе. Хотя технически игра объявлена как часть дополнений Game Pass в этом месяце, в сообщении на Xbox Wire не было подтверждено никаких дат.
Tales of Arise в Game Pass будет базовой версией ролевой игры, доступной на Xbox One, консолях серии и ПК через приложение Xbox. Игрокам предстоит взять на себя роль молодого человека, который сражается со своими угнетателями с маловероятным помощником — одним из тех, кто смотрит на его род свысока.
То есть они игру без ДЛС туда засунули? O_O