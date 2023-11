Tales of Arise разошлась тиражом более 2,7 млн. копий

Выпустив Tales of Arise, руководство Bandai попыталось придать франшизе новое лицо. Как результат - хороший прием со стороны сообщества, игра достигла хороших показателей продаж и теперь получила крупное расширение.

В недавнем интервью японскому изданию 4Gamer продюсер серии Юсуке Томизава сообщил, что на данный момент Tales of Arise разошлась по миру тиражом более 2,7 млн. копий. Возможно, по сравнению с более крупными франшизами это не так много, но продюсер Томизава был очень доволен результатами, заявив, что это "беспрецедентные" показатели для франшизы Tales.

Было много новых игроков и тех, кто давно не играл в эту игру, и нам удалось реализовать более 2,7 млн. копий по всему миру, что является беспрецедентным показателем для самостоятельной игры Tales".

Последний раз данные о продажах игры были опубликованы еще в апреле прошлого года, тогда этот показатель составлял 2 млн. проданных копий. То есть за последние полтора года было продано более 700 тысяч копий игры.

Недавно Bandai Namco выпустила расширение для Tales of Arise, под названием Beyond the Dawn. Как расширение, так и базовая игра доступны на PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One и ПК.