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The Talos Principle 2 TBA
5.8 22 оценки

Появился новый геймплей приключенческой головоломки The Talos Principle 2

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butcher69
Новости

Словацкий портал Sector поделился свежей записью геймплея альфа-версии приключенческой головоломки The Talos Principle 2

В The Talos Principle 2 игрокам предложат взять на себя роль робота и отправится исследовать двенадцать зон, каждая из которых должна предложить уникальные испытания с увлекательными головоломками и разными механиками.

Релиз запланирован на этот год для PS5, Xbox Series и PC.

8
5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
XalimoV

Жду, надеюсь саунтрек будет отличным.

3
Кей Овальд

Шибко жду.

1
PuserG

Но я ведь родился, но симуляция же уничтожена, но Элохим же побеждён. В чём смысл? Что это за сиквел ради сиквела?

0
Jarvis666

А первая часть составляет неплохую конкуренцию серии Portal. Помню как сломал себе мозг в DLC Road to Genesis))

0
tvorog8088

Что то первая не зашла совсем.

-1