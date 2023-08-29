Появился новый геймплей приключенческой головоломки The Talos Principle 2 ©

Словацкий портал Sector поделился свежей записью геймплея альфа-версии приключенческой головоломки The Talos Principle 2

В The Talos Principle 2 игрокам предложат взять на себя роль робота и отправится исследовать двенадцать зон, каждая из которых должна предложить уникальные испытания с увлекательными головоломками и разными механиками.

Релиз запланирован на этот год для PS5, Xbox Series и PC.