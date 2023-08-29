Появился новый геймплей приключенческой головоломки The Talos Principle 2

Словацкий портал Sector поделился свежей записью геймплея альфа-версии приключенческой головоломки The Talos Principle 2
В The Talos Principle 2 игрокам предложат взять на себя роль робота и отправится исследовать двенадцать зон, каждая из которых должна предложить уникальные испытания с увлекательными головоломками и разными механиками.
Релиз запланирован на этот год для PS5, Xbox Series и PC.
Жду, надеюсь саунтрек будет отличным.
Шибко жду.
Но я ведь родился, но симуляция же уничтожена, но Элохим же побеждён. В чём смысл? Что это за сиквел ради сиквела?
А первая часть составляет неплохую конкуренцию серии Portal. Помню как сломал себе мозг в DLC Road to Genesis))
Что то первая не зашла совсем.