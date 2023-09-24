Дневник разработчиков Tamarak Trail дает представление о дизайне монстров

Tamarak Trail, предстоящий пошаговый рогалик с игрой в кости от Yarrow Games и Versus Evil, получил третью и последнюю запись в серии видеороликов «Дневники разработчиков». В этом ролике исследуется создание дизайна врагов, уделяя особое внимание созданию противника «Слизняк».
Здесь вы можете увидеть, как каждый придаток и сустав Слизняка визуализируются независимо, что позволяет создавать уникальную анимацию в каждом уголке монстра. Цветовые слои также хранятся отдельно от теней, что в сочетании с 2D-линиями позволяет быстро менять цвет, сохраняя при этом фиксированный оттенок. Посмотрите, как инструмент «Марионетка» позволяет различным слоям перемещаться в унисон друг с другом, создавая правдоподобную и плавную анимацию.
это мадворлд в 15к/с?
отбитость боевой системы просто зашкаливает