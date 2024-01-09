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Мир танков 12.10.2022
Экшен, Симулятор, Мультиплеер, MMO, Условно-бесплатная
5.7 44 оценки

Авторы "Мира танков" анонсировали коллаборацию с рок-группой "Ария"

Simple Jack
Новости

Lesta Games представила новую коллаборацию с рок-группой «Ария». Вслед за «Миром кораблей» музыканты появятся в «Мире танков».

«С радостью продолжаем наше сотрудничество с компанией Lesta Games — в новой коллаборации с «Миром танков» мы подготовили разнообразный огненный контент, который уже скоро выйдет в свет, не оставив равнодушными как действующих игроков, так и наших поклонников, которые впервые захотят поиграть в «Мир танков» за группу «Ария». До встречи в «Мире танков», друзья!»— группа «Ария».

До 28 января игрокам доступен предзаказ премиум-танка «Об. 703-II Феникс» и членов экипажа, которых озвучили участники «Арии». Для активации особой озвучки необходимо, чтобы весь экипаж находился в танке.

28 января в «Мире танков» стартует ивент, который добавит в игру уникальный ангар, посвященный «Арии». Он будет доступен всем игрокам.

Также группа пообещала выпустить клип на песню «Герой асфальта». Вместе с тем в официальном магазине «Арии» появится тематический мерч, посвященный коллаборации с «Миром танков».

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