Для "Мира танков" вышло крупное обновление "Летнее приключение"

Геймеров ждет платная подписка, новый сезон боевого пропуска, ранний доступ к технике и многое другое

Lesta Games выпустила для «Мира танков» масштабное обновление «Летнее приключение». Геймерам стал доступен новый сезон боевого пропуска «Отряд "ГОСТ"».

Он посвящен ученым проектного бюро НППО «Перспектива» и продлится до 11 сентября 2024-го. Проходя этапы акта, можно будет получить ценные призы, в том числе золото, трофейное и экспериментальное оборудование, уникальные 3D-cтили и многое другое. Еще в игре появился ранний доступ, позволяющий без особых затрат получить новую исследуемую технику. Благодаря этой опции можно опробовать, например, ветку китайских тяжелых танков.

Чтобы открыть ранний доступ, нужны особые жетоны, зарабатываемые за выполнение боевых задач. Вместе с временной валютой пользователи смогут получить и другие призы — контейнеры, боны, кредиты, личные резервы и не только.

С релизом «Летнего приключения» в «Мир танков» также добавили платную подписку, дающую особые бонусы. С ней геймеры могут зарабатывать до 500 золота в неделю, бесплатно демонтировать штатное оборудование, получать дополнительные награды за ежедневные задачи и использовать советский премиум-танк IX уровня «Объект 752». Тем, кто зайдет в игру до 30 октября, подарят пробный период подписки на неделю.

С 21 июня в «Мир танков» на время вернут «Линию фронта: VIII уровень» с масштабными боями 30x30. Еще геймеров ждет «режим радиомолчания» в Аркаде.

С выходом обновления в игре также стартовало событие «Натиск: Каменный волк». Пользователи смогут поучаствовать в битвах 7x7 на технике X уровня и опробовать новую опцию — магазин с эксклюзивными товарами, включающий машины VII–X уровней и 3D-стили. Кроме того, разработчики обновили список арендной техники, добавив WZ-111-5A, E 50 Ausf. M и Type 5 Heavy, а также привнесли в игру уникальные награды, прогрессионный 2D-стиль и многое другое. Подробнее о патче можно узнать по ссылке.

В начале июня 2024-го команда «Мира танков» объявила, что внедрит в игру технику 11-го уровня. Первые четыре боевые машины такого класса будут принадлежать трем нациям — СССР, Китаю и США.