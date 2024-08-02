LAN-финал турнира по игре "Мир танков" пройдет в "Лужниках"

10 августа в московском спорткомплексе «Лужники» пройдет первый в истории LAN-финал турнира «Легендарная семерка» по «Миру танков». Матчи обещают быть весьма захватывающими, так как в решающих боях сразятся четыре команды: ENEMY, BEYOND, JUMBO TEAM и AMG. Говоря о призовом фонде, он уже превышает 17 миллионов рублей и продолжает расти благодаря поддержке игроков, покупающих внутриигровые киберспортивные пакеты.

Турнир будет сопровождаться выступлениями звездных ведущих, среди которых Сергей АкТер Сергеевич, Ангелина ANGELINA Нестеренко, Никита Sh0tnik Пахомов и другие популярные личности. Они будут развлекать зрителей и комментировать ход соревнований, делая событие не только захватывающим, но и зрелищным.

Помимо всего прочего, команда «Мира танков» подготовила киберспортивный комикс про енота Фугаса и Фила, который дополнит атмосферу турнира и предоставит еще больше удовольствия фанатам игры. Ознакомиться с ним можно на официальной странице «Мира танков».