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Мир танков 12.10.2022
5.7 31 оценка

Lesta Games активировали задачи "Стального союза" с призовым командиром Николай Кузнецов

DrugFruger
Новости

С 11 октября 2023 года в Мир Танков, Мир Кораблей и Tanks Blitz включили уникальные цепочки боевых задач "Стальной союз". Также всё ещё активен промокод, который Вы можете посмотреть в источнике.

Активированы серии задач "В свободное плавание" и "Под своим флагом", игроки могут рассчитывать на получение премиум-аккаунта, опыта экипажа, большой аптечки, ремкомплектов, огнетушителя, надписей, резервов, декалей, демонтажных наборов, 2D стиля "Ослепляющий камуфляж".

Заполучить адмирала флота СССР Николая Кузнецова можно только после выполнения заданий в любых двух играх Lesta на выбор. Описание квестов и наград доступно на официальных сайтах.

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Комментарии: 4
Ваш комментарий
Wolfenstein

на первой пикче адовая пропаганда лгбт +/- или лгбдтр-/+

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temptation23

ты дальтоник или просто не знаешь цвета радуги?

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merry_Den

Фига ты разбираешь в сортах ....

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Сеня Горбунков

Их пресловутый ИИ мешает игрокам играть.Снаряды облетают врагов...самые тонкие в игре танки не пробиваются самыми мощными...не наносится урон им никакой.У него ствола диаметр с башню этого танка полностью...а при попадании нет урона ...в общем казино струтило параметры...

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