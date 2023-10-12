Lesta Games активировали задачи "Стального союза" с призовым командиром Николай Кузнецов

С 11 октября 2023 года в Мир Танков, Мир Кораблей и Tanks Blitz включили уникальные цепочки боевых задач "Стальной союз". Также всё ещё активен промокод, который Вы можете посмотреть в источнике.
Активированы серии задач "В свободное плавание" и "Под своим флагом", игроки могут рассчитывать на получение премиум-аккаунта, опыта экипажа, большой аптечки, ремкомплектов, огнетушителя, надписей, резервов, декалей, демонтажных наборов, 2D стиля "Ослепляющий камуфляж".
Заполучить адмирала флота СССР Николая Кузнецова можно только после выполнения заданий в любых двух играх Lesta на выбор. Описание квестов и наград доступно на официальных сайтах.
на первой пикче адовая пропаганда лгбт +/- или лгбдтр-/+
ты дальтоник или просто не знаешь цвета радуги?
Фига ты разбираешь в сортах ....
Их пресловутый ИИ мешает игрокам играть.Снаряды облетают врагов...самые тонкие в игре танки не пробиваются самыми мощными...не наносится урон им никакой.У него ствола диаметр с башню этого танка полностью...а при попадании нет урона ...в общем казино струтило параметры...