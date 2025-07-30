В сети распространилась информация о предполагаемом закрытии проекта Мир кораблей и грядущих массовых сокращениях в студии Леста Игры. В сообщениях утверждалось, что компанию покинут до полутора тысяч IT-специалистов из-за прекращения поддержки игры, что может негативно сказаться на индустрии.
Вскоре разработчики выступили с официальным заявлением, назвав эти данные фейковой информацией. Представители Леста Игры сообщили, что Мир кораблей не закрывается, проект продолжает функционировать в штатном режиме, а команда разработки сохранена в полном составе.
Компания также подчеркнула, что никаких массовых увольнений не было и не планируется. Наоборот, студия активно нанимает новых сотрудников и готовит масштабные обновления для всех своих проектов. Кроме того, в заявлении было уточнено, что над Миром кораблей трудится более четырехсот высококлассных специалистов, а не полторы тысячи, как говорилось в первоначальных сообщениях.
Леста Игры опровергла слухи о закрытии Мира кораблей и массовых увольнениях
В сети распространилась информация о предполагаемом закрытии проекта Мир кораблей и грядущих массовых сокращениях в студии Леста Игры. В сообщениях утверждалось, что компанию покинут до полутора тысяч IT-специалистов из-за прекращения поддержки игры, что может негативно сказаться на индустрии.
Каким образом закрытие куска донатной блевотины негативно скажется на индустрии???Только положительно скажется на индустрии.
Жаль не танки
Жаль не танки не закрыли?
Верно
Так ты рад что не закрыли или нет?)
Друзья, это не слухи и не фейк, игра Мир Кораблей действительно закроется до конца этого 2025 года. Им дадут "отпраздновать" 10-летие игры в сентябре и к концу года - закроют. Все очень просто, проект Мир Кораблей - убыточный, в отличии от Мира Танков.
И откуда же такие сведения?
Спасибо за надежду, ждем скорейшего закрытия этих помоев
поздравляем вас, с титулом "ДЖОКЕР ГОДА"
Жаль, этому мусорному проекту самое место в помойке, надеюсь все таки закроют
Твёрдо и чётко?
ну это же кортоха,она четко и твердо умеет прикидыватся"у нас все хорошо")
Ты не понимаешь. КРЕПКОЕ рукопожатие, КРЕП-КО-Е
это уже давно не картоха. это растегай с просроченной селёдкой
Все неудачи мира танков кораблей вызывают только радость.От игр варгейминга лесты одни отрицательные эмоции.
Почему? Я в танки не играю, но выглядит игра прикольно, имеет свою аудиторию, поддерживается. Что не так? Или донаты обязательны?
Да блин, обидно.
Лучше бы танки закрыли.
Играю в War Thunder, Warface, много лет, без фанатизма, решил установить WOT для разнообразия.....удалил через час....такой картонной херни в жизни не видел, в Тундре танк ощущается, тяжёлым, мощным....тут же - вагончики, а не танки.
знаток фекалий однако)))
жаль!