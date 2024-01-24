Рок-группа "Ария" выпустила клип совместно с авторами "Мира танков"

Российская рок-группа «Ария» и разработчики «Мира танков» выпустили клип на песню «Герой асфальта». В ролике показали музыкантов, а также кадры из игры.
Коллаборацию «Арии» и «Мира танков» анонсировали в начале января. 24 января игра получила обновление 1.24 «Путь воина», которое добавило шесть уникальных членов экипажа, озвученных Михаилом Житняковым, Владимиром Холстининым, Сергеем Поповым, Виталием Дубининым, Максимом Удаловым и маскотом Жориком.
Также желающим стали доступны новый танк Об. 703-II Феникс, 2D-стиль «На крыльях свободы» и нашивка «Химера».
В его голосе нет адреналина и нет изюминки голос абсолютно монотонный плоский скучный.Даже у Беркута голос краше надо было хоть его оставить в группе.Фигня.
Ну Кипелова сложно заменить все же
Песня не о том, как минимум. Как поклонник старой Арии, не одобряю такую коллаборацию
Radio Tapok по-лучше будет.
Песня шик, видеоряд мимо.