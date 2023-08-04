на главную
об игре
Мир танков 12.10.2022
5.3 12 оценок

В "Мире танков", по следам прошедшего кибертурнира "Легендарная семёрка"

MirTankovru
Новости

У победы всегда есть свой рецепт и свой путь. Как выиграть миллионы и стать легендой? Давайте вернёмся в киберспортивный турнир «Легендарная семёрка», почувствуем себя частью команды и погрузимся в напряжённую атмосферу финальных боёв. Реальная история успеха — в нашем фильме «Формула победы» .

Мы покажем не только то, что попало в кадр, но и подробности, которые остались за ним: эмоции, жаркие баталии и яркие моменты турнира, а также истории обычных игроков, которые добрались до вершины — но лишь единицы смогли покорить ее.

Источник  
-4
0
Комментарии: 0
Ваш комментарий