В "Мире танков" появилась Красная площадь

В честь 80-летия с победы советского народа в Великой Отечественной войне группа компаний «Леста Игры» добавила в «Мир танков» Красную площадь. Локация представлена в том виде, в каком находится за пять минут до начала Парада Победы. Разработчики постарались воссоздать атмосферу, которая царила на главной площади страны 9 мая с 1945 по 1960 годы.

Танки игроков размещены в праздничном ангаре — стартовой странице «Мира танков». Технику расставили в строгом соответствии с историческими источниками. Это же касается и солдат — пехотинцев, танкистов, летчиков и моряков. А на специальных постаментах расположили боевые машины, посвященные экипажам, прошедшим Великую Отечественную.

Также геймеры смогут полюбоваться на знакомые достопримечательности — Мавзолей Ленина, Спасскую башню Кремля, здание ГУМа. А на экранах в разных местах площади игроки увидят скульптуру «Родина-мать зовет!». А особое музыкальное сопровождение подчеркнет торжественность момента.

Борис Синицкий, операционный директор «Мира танков»Великая Победа была завоевана благодаря беспримерному мужеству и самопожертвованию советского народа, который заплатил за нее огромную цену — более 26 миллионов человеческих жизней. В этот светлый праздник, когда мы отмечаем юбилейную, 80-ю годовщину Дня Победы, группа компаний «Леста Игры» и «Мир Танков» хотят почтить память всех тех героев, чьи жизни были отданы ради свободы нашей Родины. Мы вспоминаем тех, кто заслуживал пройти парадным строем по Красной площади, но, увы, не дожил до этого дня. Наш новый ангар стал символом подвига всего народа, который освободил мир от нацистской угрозы. Мы гордимся возможностью соприкоснуться с этой великой историей вместе с миллионами наших игроков.

Прежде разработчики «Мира танков» по-разному отмечали годовщину победы в Великой Отечественной войне. На 9 мая они создавали ангар на Мамаевом кургане, реконструировали танковый парад на 9 Мая, а также записывали песню «Священная война» с участием хора ветеранов и голоса «Бессмертного полка» Михаила Гаврилова.