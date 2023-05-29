Бесобой из вселенной комиксов Bubble ворвался в Tanks Blitz ©

Совет Равновесия — орган, регулирующий баланс темных и светлых сил в мире, в котором происходят события комикса "Бесобой", заключил с героем контракт. Бесобой находился на грани жизни и смерти, но получил шанс на спасение. Ценой за второй шанс стал бессрочный контракт на уничтожение демонов, которые уже давно обосновались в Tanks Blitz...

С 26 мая по 11 июня 2023 года игроки Tanks Blitz смогут показать свой скилл и получить новый опыт в уникальном формате — принять участие в сражениях от лица Бесобоя, одного из главных героев серии одноименных комиксов во вселенной Bubble.

Бесобою предстоит одолеть Дракулу, Могильщика, Ликана, Фараона и других темных существ в игре — вместе со своим хитрым и дерзким напарником, бесенком Шмыгом. Чтобы одержать победу, герой превратится в уникальный танк — Объект 777.

Коллаборационное событие «Бесобой в Tanks Blitz», которое уже идет, позволяет игрокам почувствовать себя Бесобоем и добавить в коллекцию уникальные игровые предметы: аватары, камуфляж, амуницию. Подробнее о событии можно узнать на официальном сайте игры.