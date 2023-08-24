Анонсирован веселый фэнтезийный симулятор таверны Tavern Keeper от создателей Game Dev Tycoon ©

Разработчики Game Dev Tycoon, Greenheart Games, на выставке Future Games Show объявили, что они меняют беспокойный мир симуляторов разработки игр на беспокойный мир симуляторов управления тавернами. Созданная за десятилетие игра Tavern Keeper сочетает в себе очаровательный симулятор управления, креативную песочницу с декорациями и юмористический сборник рассказов, в котором можно выбрать свой собственный путь.

Хорошая таверна — это место, где крестьяне, разбойники и герои могут пообщаться, отдохнуть и спланировать свое следующее смелое приключение. Но как насчет невоспетых героев, стоящих за всем этим: владельцев таверн? Начните с нуля в забытых глубинах королевства и постройте собственную уникальную гостиницу — обмениваясь, готовя и убирая, свой путь к успеху в эксцентричном фэнтезийном мире.

Tavern Keeper — это симулятор управления бизнесом и интерактивная история, действие которой разворачивается в причудливом мире, где никогда нельзя быть уверенным, кто следующим войдет в двери вашей таверны. Хорошая таверна — это сердце и душа сообщества, и ее дизайн может меняться с каждой игрой.