Игроки утопили симулятор Taxi Life: A City Driving Simulator в Steam за большое количество багов и ошибок

Пример польского симулятора парикмахера показал, что интересная (чтобы не сказать: странная) идея для игры не гарантирует успеха или даже очень теплого приема. Другой польский симулятор Taxi Life: A City Driving Simulator оказалась чуть лучше, но тоже не обещает стать хитом в Steam.

Игра студии Simeract вышла в один день с Hairdresser Simulator, но не разделила его судьбу. Почти 1,9 тысячи игроков в "пике" - это в три с лишним раза больше, чем набрала продукция Petard Games, да и отзывы на Steam у симулятора такси теоретически лучше.

Однако "лучше" не обязательно означает "хорошо", и даже такое использование первого слова можно подвергнуть серьезному сомнению. Из более чем 300 пользовательских отзывов только 38% были положительными, что оказалось достаточно, чтобы Taxi Life получила красный отрицательный рейтинг.

В пользу разработчиков говорит тот факт, что игру не так сильно ругают за допотопную графику (несколько пользователей даже похвалили виртуальную Барселону, хотя, конечно, не все) или геймплей как таковой (несмотря на периодические обвинения в "деревянной", "аркадной" модели вождения). Некоторым игрокам Taxi Life даже понравилась, но их удовольствие испортили многочисленные баги.

И это еще не страшно, если речь идет о мелких неполадках или даже о проблемах с правильной работой контроллеров (например, руля). Хуже то, что в отзывах пользователей Steam встречаются упоминания об убогом искусственном интеллекте виртуальных водителей.

Обычно ИИ ведет машину в соответствии с правилами дорожного движения, но рано или поздно случаются массовые аварии, повторяющиеся смены полос движения или игнорирование светофоров. Особенно много проблем доставляют круговые перекрестки для других автомобилей.

Можно утверждать, что разработчики делают упор на реализм. Тем не менее, правда в том, что искусственный интеллект преувеличивает столкновения с другими автомобилями, даже по самым худшим стандартам настоящих водителей.

Это не единственные недостатки, но именно они больше всего испортили покупателям удовольствие от игры. Разработчики знают о проблемах с искусственным интеллектом в Taxi Life и активно собирают отзывы игроков в Steam (и отвечают на них). Разработчики также призывают людей сообщать о глюках на официальном сайте игры.

Пока что это не привело к выпуску каких-либо обновлений.