Новый трейлер Taxi Life: A City Driving Simulator раскрывает дату релиза

Издатель NACON и студия Simteract сообщили, что игра-симулятор Taxi Life: A City Driving Simulator, действие которой происходит в Барселоне, теперь доступна для предварительного заказа. Выпуск игры, первоначально запланированный на февраль, в конечном итоге достигнет места назначения на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК 7 марта.
Ознакомьтесь с новым трейлером игры Taxi Life: A City Driving Simulator и контентом Supporter Edition, который теперь доступен для предварительного заказа:
Кроме того, игроки, оформившие предзаказ на стандартную версию или Supporter Edition игры, получат в качестве бонуса уникальную винтажную модель автомобиля-кабриолета.
Taxi Life: A City Driving Simulator – новая игра, находящаяся на полпути между симулятором и игрой-менеджером, предлагает уникальный в своем жанре опыт, позволяя игрокам примерить на себя роль водителя такси и одновременно управлять собственной компанией. Ваша миссия — доставить пассажиров к месту назначения по всей Барселоне, соблюдая при этом правила дорожного движения, адаптируя свой стиль вождения к любым препятствиям на дороге, например, к авариям или пробкам, а также удовлетворяя все ваши запросы. от ваших пассажиров, чтобы получить хорошие оценки и щедрые чаевые. Кроме того, вы должны развивать свою собственную компанию такси: нанимать других водителей, расширять свой автопарк и делать лучший выбор, чтобы ваш бизнес процветал.
Taxi Life: A City Driving Simulator выйдет на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК (Steam, Epic Games Store) 7 марта 2024 года.