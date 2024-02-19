Taxi Life: A City Driving Simulator получила обзорный геймплейный трейлер

Вы попадаете в солнечную Испанию, в живописный город Барселону, чтобы начать карьеру таксиста. Перед вами открываются увлекательные перспективы — колесить по узким улочкам и широким проспектам этого города, познавая все его достопримечательности. Ваша цель — предоставлять пассажирам высококлассный сервис и зарабатывать на этом.

С самого начала у вас есть только автомобиль да мечта преуспеть в этом бизнесе. На вашем пути встретятся самые разные клиенты — требовательные туристы, спешащие бизнесмены, весёлые компании друзей. Придётся проявить терпение и выдержку. Но если вы будете внимательны к пожеланиям пассажиров, отзывчивы и услужливы, то непременно сможете снискать расположение клиентов.

Кроме того, вам предстоит овладеть искусством вождения — научиться ориентироваться в хитросплетениях улиц Барселоны, выбирать оптимальные маршруты в плотном транспортном потоке, чтобы избежать пробок. Погода тоже может преподнести сюрпризы — будьте готовы к дождю, жаре или туману за рулём. Главное — соблюдать правила дорожного движения и обеспечить безопасность себе и пассажирам.

У вас есть возможность настраивать и украшать свой автомобиль на свой вкус — менять цвет кузова, выбирать дизайн колёсных дисков, ставить различные аксессуары. А чтобы машина всегда была в технически исправном состоянии, придётся регулярно заправлять её, заряжать аккумулятор и навещать автосервис.