Taxi Life: A City Driving Simulator получила обзорный геймплейный трейлер

Издательство NACON и студия Simteract представили трейлер о вождении по улицам Барселоны для своей предстоящей игры Taxi Life: A City Driving Simulator.
Эта игра, сочетающая в себе симуляцию и управление, предлагает уникальный в своем роде опыт, поскольку позволяет вам примерить на себя роль водителя такси, который также управляет собственной компанией.
Вождение такси в Барселоне играет ключевую роль в вашей повседневной жизни, поэтому вам нужно будет соблюдать правила дорожного движения и адаптироваться к различным случайным событиям, с которыми вы столкнетесь, например, к дорожным работам, пробкам или несчастные случаи. Однако следует учитывать множество других факторов. Вам необходимо поддерживать хорошие отношения со своими пассажирами, мудро выбирая, как вы реагируете при разговоре с ними, и удовлетворяя их конкретные запросы. Предлагая безупречный сервис, вы получите отличные оценки, бонусы за опыт и щедрые чаевые. Вам также необходимо будет должным образом ухаживать за своим автомобилем, регулярно посещая станции технического обслуживания и гаражи для его ремонта и чистки. И, конечно же, не забывайте использовать великолепные пейзажи и памятники города в своих интересах на своих маршрутах.
Taxi Life: A City Driving Simulator выйдет на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК (Steam, Epic Games Store) 7 марта 2024 года.
Вообще у меня бизнес есть, а в эту игру я для души играю...
На высоком уровне сложности водителя подключают к таксопаркам яндекса)
А водить как мудак обязательно для прохождения?