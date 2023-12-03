Солнечное приключение Tchia появится в Steam в марте 2024 года

Разработчик Awaceb и издатель Kepler Interactive объявили, что Tchia, любимое и сердечное любовное письмо Новой Каледонии, выйдет в Steam в марте 2024 года вместе с множеством новых игровых функций и обновлений. Игроки смогут насладиться множеством захватывающих новых функций, которые сделают их путешествие по прекрасному архипелагу еще интереснее, в том числе:

Система перков экипировки — каждая часть снаряжения, которую Чиа находит в мире, теперь дает различные улучшения и преимущества, такие как дополнительная устойчивость к окружающей среде или повышение выносливости. Исследуйте мир и открывайте новые предметы, подходящие вашему стилю игры, которые к тому же выглядят стильно (а иногда и забавно).

Новые косметические предметы. Ищите совершенно новые костюмы и аксессуары, спрятанные на островах, чтобы выделиться из толпы и подчеркнуть свою индивидуальность, например стильный цилиндр или веселый костюм клоуна.

Новые мелодии души. Играйте на гавайской гитаре и открывайте новые способности, которые помогут исследовать мир вокруг вас совершенно новыми способами, например, взрыв мощной энергии, сбивающий фрукты с деревьев, или прыжки на новые высоты и выполнение трюков в небе.

Tchia, в которую сыграли более миллиона игроков с момента запуска на PlayStation 4, PlayStation 5 и Epic Games Store в начале этого года, представляет собой залитую солнцем песочницу, которая приглашает игроков лазить, скользить и плавать по красивому открытому миру, вдохновленному Новой Каледонией – родиной соучредителей Awaceb. Обладая присущими ей способностями к прыжкам душ, Чиа может взять под контроль практически любой объект или животное, которое сможет найти, что даст ей преимущество в бою и перемещении. От полета в роли птицы до горных вершин, погружения в глубины океана в роли дельфина до поджога безмозглых миньонов в качестве фонаря — игроки смогут превратить окружающую среду в идеальный инструмент.