Игрок Team Fortress 2 купил шапку за 1,5 миллиона рублей

По информации, предоставленной блогером PyroJoe, известный сингапурский геймер под ником Gummy обменял 10 тысяч ключей Team Fortress 2 на шапку Arcana Crone's Dome. Учитывая, что один ключ стоит примерно 1,8 доллара, виртуальный головной убор обошелся ему в 18 тысяч долларов (около 1,5 миллиона рублей).

Согласно PyroJoe, эта сделка сделала шапку Arcana Crone's Dome самым дорогим предметом в истории Team Fortress 2. Интересно, что предыдущая сделка с этой шапкой состояла всего из 2 900 ключей. Ранее игроки тратили намного большие суммы на дополнительные предметы.

Crone's Dome появилась в игре в 2012 году в честь Хэллоуина, а год спустя разработчики добавили эффект Arcana. Сочетание редкости обоих предметов оказалось ценным и редким для коллекционеров.