Team Fortress 2 получила обновление с зомби-режимом

Новое обновление Team Fortress 2 доступно для загрузки на ПК. Согласно официальным примечаниям к патчу Team Fortress 2, последнее обновление Scream Fortress XV представляет 12 новых карт, созданных сообществом, каждая со своей уникальной и жуткой темой. От Перков и Слизи до Лавовой Ямы и Мансильвании — здесь нет недостатка в захватывающих ландшафтах, на которых можно сражаться.
Со времени последнего крупного обновления у игроков возникло множество проблем и ошибок. Надеемся, что сегодняшнее обновление Team Fortress 2 устранит некоторые из этих проблем.
Прочтите официальные примечания к патчу ниже.
- Включает 12 новых карт сообщества: «Перкс», «Слизь», «Яма лавы», «Мансильвания», «Песчаный замок», «Спинъярд», «Коррупция», «Мурчаль», «Атолл», «Лес», «Санаторий» и «Разрушение».
- Добавлен леденящий кровь кейс Bonanza.
- Добавлено 20 новых необычных эффектов, созданных сообществом.
- Все игроки, запустившие игру, получат Горгулью души, если у них ее еще нет.
- Предоставляет доступ к Марасмиссиям и трансмутации предметов Хэллоуина.
- Отслеживает завершенные миссии Марасмиссии и собранные души.
- Завершение Хэллоуинского контракта даст игрокам классический предмет Хэллоуина и шанс получить леденящий кровь кейс «Золотое дно».
Scream Fortress XV продлится до 7 ноября 2023 года.
Полные примечания к патчу доступны по ссылке.
Спасибо за новость:) Это моя любимая пора в Team Fortress, есть в этом атмосфера праздника.
Добавили карты сообщества, включили хэллуин прямиком из 2015 года. Продаём эффекты сообщества, шапки сообщества и насмешки сообщества.
Бедная инди компания Valve.
А, ну ещё почти в каждой игре уже 7 лет как читер боты с открытым исходным кодом. За это время мы смогли только отключить чат игрокам с бесплатной версией. Не забывайте бабосы в наше казино заносить.
Зомби режим я там кстати не увидел.