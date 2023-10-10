Team Fortress 2 получила обновление с зомби-режимом ©

Новое обновление Team Fortress 2 доступно для загрузки на ПК. Согласно официальным примечаниям к патчу Team Fortress 2, последнее обновление Scream Fortress XV представляет 12 новых карт, созданных сообществом, каждая со своей уникальной и жуткой темой. От Перков и Слизи до Лавовой Ямы и Мансильвании — здесь нет недостатка в захватывающих ландшафтах, на которых можно сражаться.

Со времени последнего крупного обновления у игроков возникло множество проблем и ошибок. Надеемся, что сегодняшнее обновление Team Fortress 2 устранит некоторые из этих проблем.

Прочтите официальные примечания к патчу ниже.

Включает 12 новых карт сообщества: «Перкс», «Слизь», «Яма лавы», «Мансильвания», «Песчаный замок», «Спинъярд», «Коррупция», «Мурчаль», «Атолл», «Лес», «Санаторий» и «Разрушение».

Добавлен леденящий кровь кейс Bonanza.

Добавлено 20 новых необычных эффектов, созданных сообществом.

Все игроки, запустившие игру, получат Горгулью души, если у них ее еще нет.

Предоставляет доступ к Марасмиссиям и трансмутации предметов Хэллоуина.

Отслеживает завершенные миссии Марасмиссии и собранные души.

Завершение Хэллоуинского контракта даст игрокам классический предмет Хэллоуина и шанс получить леденящий кровь кейс «Золотое дно».

Scream Fortress XV продлится до 7 ноября 2023 года.

Полные примечания к патчу доступны по ссылке.