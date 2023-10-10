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Team Fortress 2 10.10.2007
8.7 1 552 оценки

Team Fortress 2 получила обновление с зомби-режимом

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monk70
Новости

Новое обновление Team Fortress 2 доступно для загрузки на ПК. Согласно официальным примечаниям к патчу Team Fortress 2, последнее обновление Scream Fortress XV представляет 12 новых карт, созданных сообществом, каждая со своей уникальной и жуткой темой. От Перков и Слизи до Лавовой Ямы и Мансильвании — здесь нет недостатка в захватывающих ландшафтах, на которых можно сражаться.

Со времени последнего крупного обновления у игроков возникло множество проблем и ошибок. Надеемся, что сегодняшнее обновление Team Fortress 2 устранит некоторые из этих проблем.

Прочтите официальные примечания к патчу ниже.

  • Включает 12 новых карт сообщества: «Перкс», «Слизь», «Яма лавы», «Мансильвания», «Песчаный замок», «Спинъярд», «Коррупция», «Мурчаль», «Атолл», «Лес», «Санаторий» и «Разрушение».
  • Добавлен леденящий кровь кейс Bonanza.
  • Добавлено 20 новых необычных эффектов, созданных сообществом.
  • Все игроки, запустившие игру, получат Горгулью души, если у них ее еще нет.
  • Предоставляет доступ к Марасмиссиям и трансмутации предметов Хэллоуина.
  • Отслеживает завершенные миссии Марасмиссии и собранные души.
  • Завершение Хэллоуинского контракта даст игрокам классический предмет Хэллоуина и шанс получить леденящий кровь кейс «Золотое дно».

Scream Fortress XV продлится до 7 ноября 2023 года.

Полные примечания к патчу доступны по ссылке.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
Iak_Futurist

Спасибо за новость:) Это моя любимая пора в Team Fortress, есть в этом атмосфера праздника.

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Liaschim

Добавили карты сообщества, включили хэллуин прямиком из 2015 года. Продаём эффекты сообщества, шапки сообщества и насмешки сообщества.

Бедная инди компания Valve.

А, ну ещё почти в каждой игре уже 7 лет как читер боты с открытым исходным кодом. За это время мы смогли только отключить чат игрокам с бесплатной версией. Не забывайте бабосы в наше казино заносить.

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Алан Битаров

Зомби режим я там кстати не увидел.

0