8 минут геймплея воксельной песочницы Teardown с PS5

Посмотрите восемь минут игрового процесса предстоящей версии Teardown для PS5, воксельной игры об ограблениях от первого лица, в которой вы планируете свой маршрут побега, а затем приводите свой план в действие, разрушая окружающую среду где и как вам нужно, чтобы добраться до машины для побега, прежде чем истечет ваш таймер.
Teardown будет доступна на PS5 и Xbox Series X|S 15 ноября.
Teardown впервые была выпущена в раннем доступе для ПК в Steam 29 октября 2020 года, а полный релиз состоялся 21 апреля 2022 года.