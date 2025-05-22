Alcatel V3 стал серией: три новых 5G-смартфона с крутыми экранами и батареями

Alcatel готовит масштабный анонс 27 мая — на сцену выйдут сразу три новинки: V3 Ultra, V3 Classic и V3 Pro. Все они поддерживают 5G, оснащены камерами на 50 МП и аккумуляторами на 5200 мАч, но есть и важные различия.

V3 Ultra — это переименованный TCL 50 Pro NxtPaper, а Classic и Pro тоже имеют "родственников" в линейке TCL:

Classic = TCL 60

Pro = TCL 60 SE NxtPaper

Alcatel называет экран V3 Classic «первым дисплеем NxtVision в Индии» — это просто маркетинговое название обычных ЖК-панелей. А вот V3 Pro получит 6,7-дюймовый экран с технологией NxtPaper (как у электронных книг!) и частотой 120 Гц.

Что общего у Classic и Pro?

Основная камера: 50 МП + 5 МП

Фронталка: 8 МП

Батарея: 5200 мАч

Но есть нюансы:

V3 Classic: 128 ГБ памяти (у TCL 60 было 256 ГБ) + слот для microSD

V3 Pro: 8 ГБ ОЗУ, но объём встроенной памяти пока неизвестен

Ожидается, что цены будут демократичными — TCL 60 SE NxtPaper в Европе стоит €189 (~18 000 рупий). Сколько попросят за Alcatel-версии в Индии, узнаем совсем скоро!

Главный вопрос: стоит ли переплачивать за NxtPaper в Pro-версии? Ответ — на презентации в этот вторник!