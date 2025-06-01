Apple возвращается к тактильным кнопкам: теперь и для iPad и Apple Watch

Компания возобновила разработку инновационных "ненастоящих" кнопок. Новые слухи говорят, что технология появится не только в iPhone, но и в других устройствах экосистемы.

После долгих слухов и переносов Apple, похоже, снова взялась за разработку тактильных кнопок. Согласно новым утечкам, компания расширяет проект — теперь твердотельные кнопки тестируют не только для iPhone, но и для iPad и Apple Watch.

Эти "кнопки нового поколения" технически не являются кнопками в привычном понимании — они не двигаются физически. Вместо этого используется сложная система тактильной обратной связи, имитирующая нажатие. Главные преимущества:

Полное отсутствие механического износа

Возможность программировать разные действия в зависимости от силы и длительности нажатия

Хотя слухи о тактильных кнопках для iPhone 16 Pro ходили давно, проект столкнулся с проблемами. Основная сложность — частые ложные срабатывания. По словам инсайдеров, Apple пока не нашла идеального решения этой проблемы.

"Компания не хочет выпускать технологию, пока не будет уверена в ее надежности", — поясняет источник. Это означает, что ждать тактильные кнопки в этом году точно не стоит. Оптимистичные прогнозы указывают на iPhone 18 — но и это не гарантировано.

Если Apple все же доведет технологию до ума, это может стать новой вехой в дизайне электроники. Представьте:

Полная водонепроницаемость без движущихся частей

Возможность менять "поведение" кнопок через настройки

Унификация управления на всех устройствах Apple

Пока же остается только гадать, когда и в каком виде мы увидим эту инновацию. Ясно одно — Apple не оставляет попыток переосмыслить даже такие привычные элементы, как обычные кнопки.