Базовый MacBook Pro M3 оснащен только одним охлаждающим вентилятором

Apple представила новую линейку чипсетов M3 для своих 14- и 16-дюймовых MacBook Pro. Несмотря на это, внутреннее устройство этих портативных компьютеров может существенно различаться в зависимости от конкретной модели. На первый взгляд, базовая версия MacBook Pro от Apple может использовать систему охлаждения с одним вентилятором, что, кажется, повторяет ранние модели.

Сравнение было продемонстрировано пользователем @lipilipsi, который показал внутреннюю компоновку нового M3 MacBook Pro. Хотя была сделана небольшая ошибка, когда он назвал изображение слева MacBook Pro M2, пользователи быстро указали на ошибку, заявив, что система охлаждения принадлежит более мощному 14-дюймовому MacBook Pro M2 Pro.

Использование одного вентилятора может показаться, будто Apple экономит на деталях для модели стоимостью 1599 долларов, но стоит помнить, что M3, установленный под радиатором, не требует двух вентиляторов для эффективного охлаждения. M3 оборудован 8-ядерным процессором и 10-ядерным графическим процессором, поэтому его максимальное энергопотребление значительно ниже, чем у M3 Pro и M3 Max, которые могут иметь 16-ядерный процессор и до 40-ядерный графический процессор.

С учетом этих технических характеристик, использование системы охлаждения с двумя вентиляторами в моделях M3 Pro и M3 Max имеет смысл. Даже в прошлых моделях, таких как M2 Pro и M2 Max в MacBook Pro предыдущего поколения, с двумя вентиляторами часто наблюдались высокие температуры, достигающие 90 градусов по Цельсию и выше, и приходилось увеличивать скорость вращения вентиляторов для поддержания теплового баланса.

Следует также учитывать, что использование одного вентилятора в MacBook Pro M3 могло быть обусловлено стремлением Apple снизить затраты на комплектующие. Однако окончательные выводы можно будет сделать только после того, как станут доступны разборки 14- и 16-дюймовых моделей новых MacBook Pro.