Doom вместо капчи — самый интересный способ доказать, что ты не робот

CAPTCHA, те самые проверки, где приходится доказывать, что ты не робот, давно стали привычной, но раздражающей частью интернета. Мы выбираем все светофоры, что видим на картинке, расшифровываем искаженные буквы или слушаем неразборчивые аудиофайлы. А что если сделать этот процесс веселее? С таким предложением выступил Гильермо Раух, гендиректор платформы Vercel. Его идея: превратить тест на человечность в битву с монстрами в культовой игре Doom.

В предложенном варианте игроку нужно пройти секретный уровень E1M9: Military Base и убить трех монстров. Однако задача не так проста, как кажется на первый взгляд. Для прохождения дают всего один пистолет, без брони и дополнительных аптечек, да еще и на уровне сложности Nightmare. Этот уровень сложности считается настоящим вызовом даже для опытных геймеров, не говоря уже о тех, кто давно забыл, как выглядит легендарный шутер 90-х. Ранее, чтобы попасть на этот секретный уровень, игрок должен был отыскать его вход на карте E1M3: Toxin Refinery. Но здесь все немного проще: испытание начинается сразу с нужного места, хотя это не делает задачу легче. Без хорошей реакции и подготовки пройти тест будет сложно, что автоматически снижает шансы роботов.

Попробовать свои силы в новом формате CAPTCHA может каждый. Заодно это отличный повод вспомнить классику или открыть для себя старую добрую игру с новой стороны. Итак, готовы бросить вызов монстрам и доказать свою человечность?