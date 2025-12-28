inZOI получила обновление 0.5.1, в котором исправили полицейских-преследователей

Создатели симулятора жизни inZOI выпустили патч 0.5.1, направленный на исправление ошибок, появившихся после выхода масштабного обновления 0.5.0, которое добавило систему преступлений, бизнеса и праздничный контент:
Основные исправления в 0.5.1:
- Полиция и суды: устранены ошибки, из-за которых полицейские продолжали преследовать игрока после ареста, судебные процессы блокировались, а заключенные не могли быть освобождены.
- Бизнес: исправлены проблемы с невозможностью входа в купленный коммерческий участок в рабочее время, некорректной выплатой дохода от лекций и необновлением информации об объекте после удаления управляющей семьи.
- Геймплей и стабильность: устранены ошибки с некорректным отображением генеалогического древа после переезда, неподъемными предметами (удочки), невозможностью взаимодействия с объектами и появлением персонажей из-под земли. Также исправлены некоторые ситуации, приводившие к вылету игры.
- Баланс: исправлена ошибка, из-за которой все продовольственные объекты имели одинаковую цену продажи вне зависимости от качества.